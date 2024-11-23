Büyükçekmece Tepecikspor - Erciyes 38 FK Maçında Dram - Son Dakika
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Büyükçekmece Tepecikspor - Erciyes 38 FK Maçında Dram

Büyükçekmece Tepecikspor - Erciyes 38 FK Maçında Dram

Erciyes 38 FK 2-0 öndeyken, Büyükçekmece Tepecikspor 2-2 eşitliği sağladı.

23.11.2024 17:04
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Türkiye 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü karşılaştı. Erciyes 38 FK'nın 2-0 önde olduğu müsabaka 2-2 sona erdi.

Stat: Tepecik Şenol Güneş

Hakemler: Onur Bingöl, Caner Kurt, Beran Yalçın

Büyükçekmece Tepecikspor: İlksen Kuttekin, Sezer Özmen (Dk.46 Özgür Deryol), Berat Değirmenci (Dk.46 Anıl Kara), Emre Karadağ, Ertuğrul Eramil, Rauf Öktem, Ufuk Ayaydın (Dk.32 Abdurrahman Emek) Ramazan Övüç, Hakkı Şimşek, Özgür Can Özcan, Rüzgar Derici (Dk.70 Berat Erdoğan)

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Abdulkadir Taşdan, Ahmet Çukadar (Dk.41 Yaşar Kavas), İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Berkay Sizer, Caner Kaban, Ekrem Kayılıbal (Dk.90 Ziyahan Erbaşı), Hüseyin Ekici, Ethem Balcı (Dk.77 Murat Şimşek), Hüseyin Fıstıkcı, Fevzi Can Bozkuş

Goller: Emre Karadağ Dk.73, Berat Erdoğan Dk.80 (Büyükçekmece Tepecikspor) Fevzi Can Bozkuş Dk.23, Hüseyin Ekici Dk.68 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Ramazan Övüç, Özgür Can Özcan, Ulaş Bayram (Büyükçekmece Tepecikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyükçekmece Tepecikspor - Erciyes 38 FK Maçında Dram - Son Dakika

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