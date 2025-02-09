Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ziya Özorhon, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 17, Starks 25, Emircan Koşut 4, Bruinsma 10, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 11, Arda Berk Kaya, Love 19, Zagorac
TOFAŞ: Reed 26, Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Trifunovic 12, Pasecniks 6, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 3, Cem Küçüközkan, Gauzin 5, Bankston 6
1. Periyot: 13-23
Devre: 39-48
3. Periyot: 64-70
Beş faulle çıkan: 37.06 Pasecniks (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği TOFAŞ'ı 88-83 yendi.
Son Dakika › Spor › Büyükçekmece, TOFAŞ'ı Yendi - Son Dakika
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