Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var - Son Dakika

Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:15

Stefan Kuntz ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan TFF'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'in teknik heyette olması konusunda görüş birliğine vardı. Ancak genç çalıştırıcı bu teklife sıcak bakmıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yol ayrımına gelen TFF, henüz Alman hocanın yerine geçecek isim konusunda uzlaşma sağlayamadı. Başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un üzerinde uzlaştığı tek konu ise Nuri Şahin'in teknik ekipte olması.

NURİ ŞAHİN İSTEMİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; TFF yetkililerin ilk teması kurduğu Nuri Şahin, Antalyaspor'dan ayrılmak istemediğini bildirerek, teklifi reddetti.

1.41'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Nuri Şahin, 3. sezonunu geçirdiği Antalyaspor'da 78 maça çıktı. Genç çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşayarak 1.41'lik puan ortalaması tutturdu.

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Son Dakika Spor Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var - Son Dakika
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