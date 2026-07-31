Büyükgöz’den Gebzespor’un Bolu kampına ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gebzespor'a ziyarette bulundu.

Kamp yapılan tesiste gerçekleştirilen ziyarette Zinnur Büyükgöz, Gebzespor Kulübü Başkanı Yusuf Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekiple sohbet eden Büyükgöz, kamp ortamını inceleyerek takımın çalışma temposu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Her zaman Gebzespor'umuzun yanındayız"

Başkan Büyükgöz, hazırlık kampında gördüğü birlik ve beraberlik tablosunun yeni sezon öncesi umut verici olduğunu belirtti. Takımın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini aktaran Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Hazırlık kampında gördüğümüz birlik, inanç ve özveri; Gebzespor'umuzun hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğinin en güçlü göstergesiydi. İnşallah bu emeklerin karşılığını başarılı bir sezonla taçlandıracağız. Şehrimizin ortak değeri Gebzespor'umuza yeni sezonda gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize sakatlığın yaşanmadığı hayırlı bir sezon temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Gebzespor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz."

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.