Büyükler Dünya Halter Şampiyonası yarın başlıyor

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası yarın Özbekistan'da başlıyor.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, başkent Taşkent'e başlayacak şampiyonaya 2 erkek 4 kadın toplam 6 sporcuyla katılacak.

Milli takımı erkeklerde 55 kiloda Muammer Şahin, 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç, kadınlarda 45 kiloda Şaziye Erdoğan, 59 kiloda Cansel Özkan, 64 kiloda Aysel Özkan, 76 kiloda Dilara Uçan temsil edecek.

Milli takımın antrenörlüğünü ise Sunay Bulut, Ferhat Coşkun ve Meliha Sarı Koca yapacak.

Kafileye Başkanı Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Ömer Öztürk, yeni başarılar için yola çıktıklarını belirterek, "Özbekistan'da en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacağız. Kısa bir süre önce göreve geldik ve elimizden geldiğince sporcularımızı bu önemli organizasyona hazırladık. Türk halteri özlenen günlerine yakın zamanda kavuşacaktır. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.