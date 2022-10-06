Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.