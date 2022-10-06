Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı

06.10.2022 16:35
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, üçüncü turda, aynı sıklette Merve Azak ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ise ikinci turda rakiplerine yenilerek elendi.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel madalya mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

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