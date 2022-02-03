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Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak - Son Dakika

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

03.02.2022 10:07
Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

Çorum'da gerçekleştirilecek Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak.

Çorum'da gerçekleştirilecek Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tevfik Kış Spor Salonu'nda 6 Şubat'a kadar gerçekleştirilecek şampiyonaya 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu katılacak.

Şampiyonanın Çorum'da yapılan teknik kurul toplantısına, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Federasyon As Başkanı Taner Sağır, Bayanlar Teknik Kurul Başkanı Ferhat Coşkun, Erkekler Teknik Kurul Başkanı Mücahit Yağcı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Cahit Oğuzkan ve Federasyon Genel Sekreteri Erol Gül katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın saat 14.30'da yapılacak. İlk müsabakalar ise kadınlarda 45, 49, 55, 59 ve 64 kilogram, erkeklerde ise 55, 61, 67 ve 73 kilogram kategorilerinde başlayacak.

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak
Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak

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Talat Ünlü, Türkiye, Halter, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarın yapılacak - Son Dakika
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