Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hayali "dünya şampiyonluğu kemeri" - Son Dakika
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Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hayali "dünya şampiyonluğu kemeri"

07.09.2022 11:08

Büyüklerde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Süleyman Atlı, dünya şampiyonu olup kemeri beline takmayı hedeflediğini söyledi.

Büyüklerde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Süleyman Atlı, dünya şampiyonu olup kemeri beline takmayı hedeflediğini söyledi.

Dünya Güreş Şampiyonası, 10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

Türkiye'yi serbest stil 61 kiloda temsil edecek Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda beklentinin altında kaldığını belirten milli güreşçi, "Ama yenilgiler beni hiçbir zaman pes ettiremez. Her zaman çok çalışıp emek gösteriyorum, hayatımdan fedakarlık ediyorum. Bu yılki Dünya Şampiyonası'nda her zaman olduğu gibi hedefim dünya şampiyonluğu." diye konuştu.

Süleyman, yıl içindeki kampların verimli geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten güzel çalıştık. Bir üst sıklete çıktım. Çalışma programlarımı da buna göre ayarladım. Daha yoğun çalışmalar geçirdik. Dünya Şampiyonası için hazırlık döneminde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Şampiyonada en son serbest stil müsabakaları yapılacak. Artık son haftaya girdik. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Mili güreşçi, dünya şampiyonalarında daha önce 2018'de (Budapeşte) bronz, 2019'da (Nur Sultan) ise gümüş madalya aldığını hatırlattı.

Büyüklerde iki kez Avrupa şampiyonu olduğuna işaret eden Süleyman Atlı, "Dünya şampiyonalarında daha önce finale çıktım, üçüncü oldum. Artık altın madalya zamanının geldiğini düşünüyorum. Altın madalyayı ve kemeri takmak istiyorum. Bu gerçekten hayalim, hedefim. Bunun için bu yıl ne gerekiyorsa yaptım. Ülkeme 61 kiloda dünya şampiyonluğu kazandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Olimpiyatlara favori şekilde gitmek istiyorum"

İki kez olimpiyatlara katıldığını söyleyen Süleyman, dünya şampiyonu olup 2024 Paris Olimpiyatları'na daha güçlü bir şekilde gitmek istediğinin altını çizdi.

Rio ve Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu, "Tek hedefim, olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gitmek. Olimpiyatlara favori şekilde gitmek ve oyunları güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Atlı, Sırbistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın hayali 'dünya şampiyonluğu kemeri' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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