Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.03.2022 17:05
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde Yücel İldiz ile yolların ayrılmasından sonra futbol sorumlusu olarak görevlendirilen Muzaffer Bilazer yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, ardından taktik çalışması yaptı.

Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurum temsilcisi, ligin 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

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Erzurumspor Kulübü, Samsunspor, Spor Toto, Yakutiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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