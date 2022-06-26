Büyükşehir bisikletçisinden 3'üncülük - Son Dakika
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Büyükşehir bisikletçisinden 3'üncülük

26.06.2022 13:51
Büyükşehir bisikletçisinden 3'üncülük

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek 3'üncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek 3'üncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Halil İbrahim Doğan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası U23 Erkekler kategorisi zaman karşı yol yarışında 3'üncülük elde etti. Gaziantep'te gerçekleştirilen şampiyona kıyasıya mücadeleye sahne olurken, genç sporcu birinciliği saniyeler farkla kaçırdı. Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 400 sporcunun katılım sağladığı yarışlar, 26 Haziran Pazar günü sona erecek. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Doğan, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir bisikletçisinden 3'üncülük - Son Dakika

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