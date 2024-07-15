Kayseri\'de düzenlenen T200 Master Tenis Turnuvası sona erdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen T200 Master Tenis Turnuvası sona erdi. Kayseri'de ilk kez düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası'na 17 Kategoride 18 ilden 204 sporcu katıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gayret ve girişimleri ile Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'ndan (ACES Europe) 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri, ulusal ve uluslararası dev spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı Avrupa Spor Şehri Kayseri, T200 Master Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Kayseri'de ilk kez düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası'na 17 Kategoride 18 ilden 204 sporcu katılırken turnuva büyük bir heyecan ve rekabete sahne oldu.

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren tenis kortlarında düzenlenen T200 Master Tenis Turnuvası heyecan, dostluk ve rekabet dolu maçların oynanması ile tamamlandı.

T200 Master Tenis Turnuvası maçlarının tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödüllerini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş takdim etti.

Turnuvaya 17 Kategoride 18 ilden katılan 204 sporcu katılırken, sporcular turnuvadan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş.'ye teşekkür ederek tenis kortlarını çok beğendiklerini ve Kayseri için böyle bir tesisin önemli bir kazanım olduğunu ifade ettiler. - KAYSERİ