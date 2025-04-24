Büyükşehir Spor A.Ş.\'nin çocuk koşusuna yüzlerce minik sporcu katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği çocuk koşusunda, yüzlerce minik sporcu bir araya gelerek, eğlenceli ve sağlıklı bir gün geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Altın Bayrak' ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı ve donanımlı çocuklar yetiştirme amacıyla düzenlenen etkinlik, kentteki spora olan ilgiyi pekiştirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi'nin sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. her yaştan Kayseriliyi sporla buluşturma misyonunu sürdürürken, 23 Nisan'da düzenlenen çocuk koşusu, hem eğlenceli bir etkinlik hem de sağlıklı yaşam bilincinin aşılanması adına büyük önem taşıdı.

Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı'nda, 7-15 yaş grubundaki yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

Koşu öncesi, 13.00-13.45 saatleri arasında minik katılımcılara göğüs numaraları dağıtıldı. Saat 13.30'da ise profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan ısınma hareketleriyle çocuklar, büyük koşuya hazırlık yaptı. Çocukların enerjisi, coşkusu ve heyecanı tüm etkinliği neşeyle doldurdu.

Geleceğin sporcuları olan çocuklar, Başkan Büyükkılıç ve tüm ekibine etkinlikten dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ