Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
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Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci

03.10.2022 16:09
Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci

Karadağ'da yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Reyhan Oğuz, Roman rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Karadağ'da yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Reyhan Oğuz, Roman rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Balkan Şampiyonu olan Oğuz, takım müsabakalarında yenilgisiz olarak turnuvayı tamamladı.

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma giyen Denizli Büyükşehir Belediyesporlu judoka Reyhan Oğuz turnuvaya damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Reyhan Oğuz, 57 kg kategorisinde ilk turda Makedon rakibini, çeyrek finalde Yunan rakibini, yarı finalde Arnavut rakibini ve finalde ise Roman rakibi Soare Alexia'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Reyhan Oğuz ferdi müsabakaların yanı sıra Mix Takım Müsabakalarında da turnuvayı milli formayla yenilgisiz olarak tamamladı. Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Oğuz, Mix Takımlar Balkan Şampiyonu olmanın sevincini doyasıya yaşadı.

Başkan Zolan'dan tebrik

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Reyhan Oğuz'un Balkan Şampiyonluğu ile antrenörlerini tebrik eden Başkan Osman Zolan, "Karadağ'da yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyespor sporcumuz Reyhan Oğuz Balkan Şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıdı. Kendisini ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci - Son Dakika

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