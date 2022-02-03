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Büyükşehirden amatör spor kulüplerine 1 milyon lira destek - Son Dakika

Büyükşehirden amatör spor kulüplerine 1 milyon lira destek

03.02.2022 14:21
Büyükşehirden amatör spor kulüplerine 1 milyon lira destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ile bir araya geldi.

Programda amatör ve profesyonel spora yaptıkları yatırımları anlatan Başkan Güngör, "Amatör spor kulüplerimizi de geliştirmek ve ileriye taşımak için bir takım projeler hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Gerek kulüp yöneticilerimiz, gerek antrenörlerimiz gerekse de amatör sporcularımız gelişim için ciddi emek sarf ediyor. Bizler de imkanlar el verdiği ölçüde amatör sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında 2022 yılı için amatör branşlara 1 milyon liralık destek sağlanacağını ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, "Bu yıl amatör spor kulüplerimize tam 1 Milyon lira bütçe ayırdık. Büyükşehir Belediyemizin bu alanda sağladığı en yüksek destek. İnşallah her yıl bu oranı artıracağız. Bizler amatör sporcu kardeşlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz, İnşallah onlar da daha başarılı olarak bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Altyapıya da çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah minik sporcularımız da bizlerin verdiği desteklerle birlikte daha başarılı olacaklar. Şehrimizin amatör sporcularını destekleyerek spor kültürünü daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Biz birlikte daha güçlüyüz. İnşallah hep birlikte el ele vererek Kahramanmaraş'ımız için ciddi projelere imza atabiliriz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirden amatör spor kulüplerine 1 milyon lira destek - Son Dakika Spor


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