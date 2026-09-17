Buz pateni Gençler Grand Prix Ankara'da başladı, 39 ülkeden 144 sporcu yarışıyor - Son Dakika
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Buz pateni Gençler Grand Prix Ankara'da başladı, 39 ülkeden 144 sporcu yarışıyor

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Buz pateni Gençler Grand Prix Ankara\'da başladı, 39 ülkeden 144 sporcu yarışıyor
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Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix Yarışması, Ankara'da 3'üncü kez başladı. Çayyolu Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor.

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix Yarışması, Ankara'da başladı.

Çayyolu Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor.

Ankara'nın 3'üncü kez ev sahipliği yaptığı yarışmanın ilk gününde kadınlar kısa programında piste çıkan milli sporculardan Deniz Tarım 51,83, Leyla Çetin 49,92 ve Bella Aydın 41,87 puan aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Engin Yaşar, AA muhabirine, Ankara'da bir kez daha önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonda 390 kişilik delegasyonu ağırladıklarını aktaran Yaşar, "Ankara'da üst üste 3'üncü kez Grand Prix düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonları daha başarılı şekilde gerçekleştirerek ülkemize getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Eski milli ve olimpik buz dansı sporcusu Alper Uçar, organizasyonun yüksek standartlarda hazırlandığını vurguladı.

Uçar, "Burada teknik kurul üyeleri ve hakemlerin yanı sıra yurt dışından gelen yüzlerce sporcu ve antrenörü ağırlıyoruz. Türkiye Buz Pateni Federasyonunun düzenlediği ve ISU'nun kabul ettiği en iyi organizasyonlardan birini Ankara'da gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada görev alan Eda Akalın da Türk sporcuların farklı ülkelerden üst düzey isimlerle yarışmasının, antrenman yapmasının ve aynı ortamı paylaşmasının gelişimleri açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Yarışma, 19 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
AnkaraSporSon Dakika

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