Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Yapıldı

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, başkent Ankara'da gerçekleştirildi.
Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyon, son günde genç erkekler serbest paten ve gençler buz dansı serbest dans kategorilerindeki yarışlarla tamamlandı.
Genç erkekler serbest patende ABD'li Jacob Sanchez birinci, Estonyalı Arlet Levandi ikinci, Japon Shunsuke Nakamura üçüncü oldu.
Gençler buz dansı serbest dans kategorisinde ise Alman Darya Grimm-Michail Savitskiy ikilisi birinci, ABD'li Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin ikilisi ikinci, Ukrayna'dan Iryna Pidgaina-Artem Koval ikilisi de üçüncü sırada yer aldı.
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