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Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek - Son Dakika

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek

03.11.2021 12:04
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, 5-7 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, 5-7 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmada, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu junior E, F ve G kategorilerinde mücadele verecek.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 5 Kasım Cuma günü başlayacak organizasyon, 7 Kasım'da ödül töreniyle sona erecek.

Kocaeli, Türkiye, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek - Son Dakika
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