Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, 5-7 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmada, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu junior E, F ve G kategorilerinde mücadele verecek.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 5 Kasım Cuma günü başlayacak organizasyon, 7 Kasım'da ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA
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