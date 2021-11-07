Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de yapıldı

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de tamamlandı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmaya, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu katıldı.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, junior E, F ve G kategorilerinde alınan sonuçlar şöyle:
"Junior E Kategorisi
Kadınlar:
1- Elif Doğa Derin
2- Damla Abdurrezzak
3- Elzem Taş
Erkekler:
1- Emir Kaner Aydın
2- Muhammet Çukan
3- Yusuf Can Bozdağ
Junior F kategorisi
Kadınlar:
1- Mila Kuşkay
2- Ayşe Reyhan Uçan
3- Eflal Zümra Aydın
Erkekler:
1- Selim Pehlivanoğlu
2- Doğay Ali Günal
3- Yaman Haspişiren
Junior G kategorisi
Kadınlar:
1- Ahsen Büşra Alpartin
2- Gülce Metin
3- Masal Mina Çağlan
Erkekler:
1- Ertuğrul Fatih Çevik
2- İbrahim Efe Yanık
3- Musab Ali Alsaç"
Kaynak: AA
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