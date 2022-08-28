Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

28.08.2022 20:58
Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı.

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile devam ederek düz koşu ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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