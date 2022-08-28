Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile devam ederek düz koşu ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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