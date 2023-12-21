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Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlar yarı final karşılaşmaları oynandı - Son Dakika
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Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlar yarı final karşılaşmaları oynandı

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlar yarı final karşılaşmaları oynandı. TED Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü finale çıkmaya hak kazandı. TED Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek finale yükseldi. ENKA Spor Kulübü ise Topspin Tenis Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek TED Spor Kulübü'nün rakibi oldu. Kadınlar finali 23 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri\'nde kadınlar yarı final karşılaşmaları oynandı
21.12.2023 - 20:25,
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Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlar yarı final karşılaşmaları oynandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvada finale çıkan takımlar TED Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü oldu.

Kadınlar yarı final mücadelelerinde TED Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek adını finale yazdıran ilk takım oldu. ENKA Spor Kulübü ise Topspin Tenis Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek kadınlar finalinde TED Spor Kulübü'nün rakibi olmayı başardı.

ENKA Spor Kulübü'nün kadrosunda Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Başak Eraydın, Ayla Aksu ve Melis Sezer, TED Spor Kulübü'nün kadrosunda ise Pemra Özgen, Ayşegül Mert, Başak Akbaş, Damla Göçer ve Ekin Özmen yer alıyor.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde yarın erkeklerde yarı final, erkeklerde ve kadınlarda sıralama karşılaşmaları oynanacak. Erkekler yarı finalinde; ENKA Spor Kulübü ile Mete Tenis Spor Kulübü, TED Spor Kulübü ile de Alaçatı Tenis Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kadınlar finali 23 Aralık Cumartesi, erkekler finali ise 24 Aralık Pazar günü yapılacak. Final karşılaşmaları TRTSpor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA
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