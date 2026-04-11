CAF U-15 turnuvasında Senegal\'e büyük şok

CAF U-15 turnuvasında Fas ile Senegal karşı karşıya gelirken, maçın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fas cephesi, rakip takımın oyuncularıyla ilgili resmi itirazda bulundu.
Fas U-15 takımı, karşılaşma sonrası Senegal’in oyuncularının yaşlarının turnuva kriterlerine uygun olmadığı yönünde şikayette bulundu. Bu iddia, turnuvada tartışmaları da beraberinde getirdi.
Yapılan itirazın ardından gözler CAF yetkililerine çevrildi. Organizasyonun, şikayeti değerlendirmeye alarak gerekli incelemeleri başlatması bekleniyor.
