Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu - Son Dakika

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