Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak.
Çağdaş Atan'ın ekibinde şu isimler yer aldı:
Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör
Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör
Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör
Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü
Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü
Serhan Erturhan: Analizci
Ufuk Özbey: Analizci - KAYSERİ
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