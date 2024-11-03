Çağdaş Atan: Oyuncularla İlgili Kararlar Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çağdaş Atan: Oyuncularla İlgili Kararlar Gerekiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Atan, Konyaspor'a mağlubiyet sonrası oyuncular hakkında kararlar alacaklarını belirtti.

03.11.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çağdaş Atan: "Oyuncularla ilgili bazı kararları almamız gerektiğini düşünüyorum"

KONYA - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gecemiz, gündüzümüze karışmış durumda ama bazı noktalarda, oyuncularla ilgili bazı noktalarda oyuncularla ilgili kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Konyaspor, yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bize karşı nasıl bir baskı uygulayacaklarını, bekleme şekillerini çok merak ediyorduk. Bize çok sürpriz olan hiç beklemediğimiz çok derinde 11 kişi topun arkasına geçip savunma yapan, geriden sadece uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Konyaspor bulduk karşımızda. Nitekim o uzun toplardan biri savunma arkamıza gitti ve oradan bir gol yedik. Bence çok üretemedik ilk yarı belki ama oynama isteğimiz üzerine berabere bitirdiğimiz bir ilk yarı bizim için bir şans oldu. İkinci yarı daha iyi başlayıp, galibiyeti getirecek oyunları ve golleri bulmak istiyorduk. Maçın ilk 5 dakikalık bölümüne klasik biraz tutuk başladık ama ona rağmen yapılan bir orta 40-50 metreden gelen bir orta ve yine savunma hatası, bu ara çok sık tekrarlıyoruz. Çok kolay goller yenmeye başladık. Biz aynı takımla geçen sene ligin en az gol yiyen üçüncü takımıydık. Maalesef şu an aynı takım, bu reaksiyonu veremiyor. Özellikle savunma anlamında çok çalışmamıza, görüntülü bir şekilde desteklememize rağmen takım o reaksiyonu veremiyor. 2-1'den sonra aslında Serdar'la, Deniz'le ve Piatek ile kalenin ağzından topu içeri atamadık, 2-2'yi yakalama şanslarını teptik. Sonra üçüncü golden sonra takım biraz kırıldı. Yine de 3-2'yi bulduk. Geç olmasına rağmen biraz daha yüklenmeye çalıştık ama bize bir sonuç getirmedi. Mazeretin arkasına sığınmadan herkesin özellikle takımımın taşın altına elini sokması gerektiğini, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla mesai harcıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. Gecemiz, gündüzümüze karışmış durumda ama bazı noktalarda oyuncularla ilgili kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu takımın bu alışkanlığı var. Krize girdiği zaman zor reaksiyon veren bir takım, geçen sene bunu yaşadık. Bundan önceki iki dönem hocalarımız da yaşadı. Bu reaksiyonu bir an önce verdirecek kararlar alabiliriz. Onları oturup, yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız" şeklinde konuştu.

"Zorlu bir fikstürden de geçiyoruz "

Zor bir maça gideceklerini hatırlatan Atan, "Zor bir maça daha gidiyoruz şimdi Kopenhag'a. Zorlu bir fikstürden de geçiyoruz. Onun üstüne Beşiktaş maçı var. Kafamızı kaldırmak için güzel iki maç var gibi gözüküyor önümüzde. Reaksiyon vermediğiniz sürece bu fırsatlar size daha negatif yükte bindirebiliyor. O yüzden iyi bir durumda, iyi bir galibiyet alıp, puan alıp kafamızı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Konyaspor, Politika, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Oyuncularla İlgili Kararlar Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
13:00 Mourinho’dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı
12:58 İran lideri Hamaney’den İsrail ve ABD’ye gözdağı İran lideri Hamaney'den İsrail ve ABD'ye gözdağı
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 20:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan: Oyuncularla İlgili Kararlar Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.