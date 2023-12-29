 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda mağlup eden Çağdaş Bodrum Spor, 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın sonucu 65-79 oldu.

Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
29.12.2023 - 22:28,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 4, Cruz 19, Dorukhan Engindeniz 4, Luther 17, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki 1

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Moore 11, Cavit Ege, Erkan Veyseloğlu

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

İLK YARI: 25-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-54

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta 19 sayı geriden gelip Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 65-79. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-19, ilk yarısı 25-37, üçüncü periyodu da 48-54 sonuçlandı. Bu skorla Bodrum ekibi 14 haftada 5'inci galibiyetini elde etti. Manisa BŞB ise 7 galibiyette kaldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Bodrum, Manisa, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika


23:32
Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Son Dakika
23:32 Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 00:04:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement