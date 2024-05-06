Çağdaş Bodrumspor Başkanı: Bodrum'a Spor Salonu Yapılması Süper Lig'e Dönmemizi Sağlar - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor Başkanı: Bodrum'a Spor Salonu Yapılması Süper Lig'e Dönmemizi Sağlar

Çağdaş Bodrumspor Başkanı: Bodrum\'a Spor Salonu Yapılması Süper Lig\'e Dönmemizi Sağlar

Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, ilçeye spor salonu yapılması durumunda yeniden Süper Lig'e dönme ve maçları Bodrum'da oynama hayallerinin olduğunu söyledi. Bodrum'a acilen bir spor salonu yapılması gerektiğini vurgulayan Çağlar, bu salonun devlet gücü ile yapılabileceğini dile getirdi.

06.05.2024 17:54  Güncelleme: 18:18
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Çağdaş Bodrum spor Başkanı Dağlarca Çağlar, ilçeye spor salonu yapılması durumunda yeniden Süper Lig'e dönme ve maçları Bodrum'da oynama hayallerinin olduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bir alt lige düşen Çağdaş Bodrumspor'un başkanı Dağlarca Çağlar, sezon değerlendirmesi ve yeni sezon hedeflerini anlattığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kendilerini tüm maçlarda yalnız bırakmayan Bodrum ve Muğla seyircisi ile basın mensuplarına teşekkür eden Çağlar, bu sene Kadınlar Süper Lig'ine yükselen Bodrum Basketbol'u tebrik etti. Ligde son ana kadar mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Dağlarca Çağlar, bu sezon en büyük problemlerinin salon olduğunu belirterek, "Son 2 hafta ligden düştüğümüz kesinleşti ama o haftalara kadar elimizden ne geliyorsa, lige renk katmak için elimizden geleni yaptık. Sempati uyandırdığımızı düşünüyoruz. Sezon boyunca çeşitli problemler yaşadık ama bunların en büyüğü salon problemiydi. Geçen yaz federasyon ile yaptığımız görüşmelerde birinci ağızdan bu maçların belli bir revizyon ve tadilat yapılarak Bitez'de oynanabileceğini şifahen duymuştuk ve bu doğrultuda bir kadro kurduk ama daha sonra buna izin verilmeyeceği söylendi. Ben de gerek Türkiye Basketbol Federasyonu gerek Spor Bakanlığı, gidebileceğim her yere gittim. Açıkçası bu yolda tek başıma mücadele ettim. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama maalesef izin alamadık. Muğla'da oynama kararı çıktı. Bir şekilde bu dezavantajlı serüvene başladık. Bu bizim için maddi olarak da ekstra bir yüktü ama işin sportif kısmına etkisi çok daha büyüktü. Sonuçta haftanın 6 günü antrenman yaptığınız bir salonda oynayamıyorsunuz. Bir deplasman gibi bir gün öncesinde Muğla'ya gidiliyor, otelde kalınıyor ve ertesi gün maç oynanıp geri dönülüyor. Bunların hepsi bizim için dezavantajdı" diye konuştu.

Geçen sezon Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nden bekledikleri manevi desteği alamadıklarını söyleyen Dağlarca Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklediğim maddi destek değildi. Salon konusu ile ilgili örgütlenip sesimizi duyurmamız lazımdı ama başaramadık, örgütlenemedik. Bu anlamda yanımda bir güç hissetmek isterdim. Sonuçta belediyeler de devlet kurumlarıdır. Ben özel sektörüm, basketbol kulübü başkanıyım. Tabii ki bu devlet kurumlarını yanıma almadan bir şeyleri çözmem çok kolay olmayacak."

Bodrum'a acilen bir spor salonu yapılması gerektiğini vurgulayan Dağlarca Çağlar, Çağdaş Holding olarak ilçeye bir spor salonu yapmak gibi planlarının olmadığını, bu salonun devlet gücü ile yapılabileceğini dile getirdi. Çağlar, ilçeye spor salonu yapılması durumunda yeniden Süper Lig'e dönme ve maçlarını Bodrum'da oynama hayallerinin olduğunu kaydederek "Bodrum'a salon yapılmadan Süper Lig'e çıkmanın bizim için çok yorucu bir yol olacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yeni bir altyapı oluşumlarının olmasına rağmen altyapıda yaklaşık 200 sporcularının olduğundan bahseden Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, bu sezon altyapıdan yetişen bazı oyuncuları, profesyonel takımda oynatacaklarını dile getirdi.

Bu sezon maçlarını Bodrum'da oynayacaklarını hatırlatan Dağlarca Çağlar, "Bu sezon oyuncularımızın tamamıyla sözleşmemiz bitiyor ama devam etmek istediğimiz oyuncular olacaktır. Bunun için liglerin tamamlanmasını bekliyoruz. Hocamızla da yollarımızı ayırdık, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Her şeye rağmen emeğini koydu. Yeni bir kadro, yeni bir teknik heyetle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çağdaş Bodrumspor Başkanı: Bodrum'a Spor Salonu Yapılması Süper Lig'e Dönmemizi Sağlar - Son Dakika

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