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Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-65 mağlup etti. Maçın hakemleri Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Tolga Akkuşoğlu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Russell 4, Cruz 19, Luther 17, Dorukhan Engindeniz 4, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki Görür 1 ve Kaan Sarıaslan forma giydi. Çağdaş Bodrumspor'da ise Artis 5, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Erkan Veyseloğlu, Moore 11 ve Cavit Ege Havsa mücadele etti. Maçın periyot skorları ise 13-19, 25-37 ve 48-54 oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Russell 39.35'te beş faul yaparak oyun dışında kaldı.

Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
29.12.2023 - 22:58,
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Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 4, Cruz 19, Luther 17, Dorukhan Engindeniz 4, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki Görür 1, Kaan Sarıaslan

Çağdaş Bodrumspor: Artis 5, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Erkan Veyseloğlu, Moore 11, Cavit Ege Havsa

1. periyot: 13-19

Devre: 25-37

3. periyot: 48-54

Beş faulle çıkan: 39.35 Russell (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-65 mağlup etti.

Kaynak: AA
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