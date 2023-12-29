Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 4, Cruz 19, Luther 17, Dorukhan Engindeniz 4, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki Görür 1, Kaan Sarıaslan
Çağdaş Bodrumspor: Artis 5, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Erkan Veyseloğlu, Moore 11, Cavit Ege Havsa
1. periyot: 13-19
Devre: 25-37
3. periyot: 48-54
Beş faulle çıkan: 39.35 Russell (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-65 mağlup etti.
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