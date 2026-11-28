Sivasspor, Bodrum FK maçından puansız ayrıldı ve çıktığı 4 maçta 4 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, maçın ardından yaptığı açıklamada "Sivasspor, eğer doğru bir şeyin içerisine girmezse çok farklı bir noktaya sürüklenecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Bodrum FK'ya 4-0 mağlup olan Sivasspor'un Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuş, "Çok fazla yorumlayacağım bir durum yok. Geldiğimden beri çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. 10 yıl öncede bu takımda çalıştım. Çok büyük fark var. Geldiğimde gördüğüm hayal ettiğim bir durum değildi. Çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim. Futbolu konuşmak doğru mu bilmiyorum. Burada çok farkı problemler var. Sivasspor, eğer doğru bir şeyin içerisine girmezse çok farklı bir noktaya sürüklenecek. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. İnsanların neleri düşündüklerini iyi biliyorum. Buradaki en masum taraf teknik direktör ve ekibidir. Hiç bu kadar zor duruma düşmemiştim gerçekten. Burada hiç kimse üzerinden işi soyutlayamaz. Herkesin bu işe kısa zamanda çözüm bulması lazım. Bazı şeylerin çok şeffaf olması gerekiyor. Bu takıma herkes çok net bir şekilde sahip çıkmalı. Herkes gelip geçici. Bu kulüp şu anda maddi olarak çok kötü durumda. Oyuncuların çok fazla alacağı var. Kulüp içerisinde maddi durum çok büyük bir sorun. Şeffaflık seviyesini net bir şekilde açıklamalılar" diye konuştu.

"Elimde bir şeylerin kaydığı ortamda durmadım"

Bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben hayatım boyunca hakim olmadığım, elimden bir şeylerin kaydığı ortamda durmadım. Şu an öyle bir durum olursa aynı şeyi söyleyebilirim. Şapkayı önümüze koyduğumuzda içini dolduramıyorsak yapılabilir. İlk geldiğimde söyleyenler ile şu an arasında farklar var. Maalesef bu durumla karşılaştık. İnşallah her şey düzelir" karşılığını verdi.