Çağla Büyükakçay Finalde Kaybetti - Son Dakika
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Spor

Çağla Büyükakçay Finalde Kaybetti

Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası finalinde Ngounoue'ye 2-1 mağlup oldu.

25.11.2024 15:16
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Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.

Dünya 426 numarası Çağla, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.

Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.

Kaynak: AA

Çağla Büyükakçay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağla Büyükakçay Finalde Kaybetti - Son Dakika

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