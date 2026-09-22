Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz, Ankara Açık WTA 125'te ilk turu geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz, Ankara Açık WTA 125'te ilk turu geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz, Ankara Açık WTA 125\'te ilk turu geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te ilk gün maçları tamamlandı. Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz rakiplerini yenerek üst tura çıktı; 19 yaşındaki Deniz Dilek'in 1 numaralı seribaşı Solana Sierra ile maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ilk gün maçları sona erdi.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 20 farklı ülkeden 50 profesyonel tenisçi madalya mücadelesi veriyor.

Ankara'daki ilk tur mücadelesinde Türk Telekom Center Court'ta Slovakyalı tenisçi Katarina Kuzmova ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, rakibini 2-1 yendi.

Milli tenisçilerden Berfu Cengiz ise turnuvadaki ilk maçında Polonyalı Martyna Kubka'yı 2-0 mağlup etti.

Günün bir diğer maçında ise Türk kadın tenisçilerden Alya Naz Altınel ile Çinli Han Shi karşılaştı. Alya Naz, rakibine 2-0 kaybetti.

İlay Yörük de Polonyalı rakibi Weronika Falkowska'ya ilk maçında 2-0 yenildi.

Günün son maçında ise Türk tenisinin genç jenerasyonunda öne çıkan 19 yaşındaki Deniz Dilek, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Solana Sierra ile karşılaştı ancak bu maç sağanak nedeniyle ertelendi.

Bu sonuçlarla Türk tenisçiler Berfu Cengiz ve Çağla Büyükakçay bir üst tura yükseldi.

Organizasyon, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
Çağla BüyükakçayTürk TelekomTurnuvaSolanaAnkaraSporWtaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:50:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz, Ankara Açık WTA 125'te ilk turu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement