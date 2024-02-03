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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Süper Lig'de ilk maçına çıktı - Son Dakika
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Spor

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Süper Lig'de ilk maçına çıktı

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Süper Lig\'de ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Antalyaspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Süper Lig'de mücadele etti. Söyüncü, 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi.

03.02.2024 21:14
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerle ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkarken aynı zamanda kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye stoper bölgesinde 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, ilk müsabakasına çıkarken, 90 dakikada başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye'de son olarak 29 Nisan 2016 tarihinde oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise ilk kez forma giydi. Çağlar, 2014-2016 yılları arası Altınordu ile 1. Lig'de oynamış daha sonra Avrupa'ya transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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