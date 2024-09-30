Çağlar Söyüncü'nün Sakatlığı

FENERBAHÇE, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sol arka adaledesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
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