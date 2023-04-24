Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid yolcusu oluyor - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid yolcusu oluyor

24.04.2023 16:14

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'e transfer oluyor. İspanyol devi, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan başarılı savunma oyuncusuna hiçbir ücret ödemeden kadrosuna katıyor.

Brendan Rodgers'ın Leicester City'den ayrılmasının ardından üst üste 2 maçta ilk 11 başlayan Çağlar Söyüncü, sezon sonunda İngiliz ekibi ile yolları ayırıyor.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

The Atletic'te yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladı. Dünya devi, Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

SADECE 6 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 6 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 439 dakika sahada kaldı.

Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'e imza atıyor
Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'e imza atıyor
Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'e imza atıyor
YORUMLAR (2)
  • TOLGA ALCAN: voengggg adam top oynamayı unutmus atletico diyor Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: yapmayın allah aşkına, siz olsanız, çağlar'ı fb, gs ya da bjk da oynatır mısınız? Cevap Yaz 3 27 Yayından Kaldır
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Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü, Spor, Son Dakika

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