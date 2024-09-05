Milli judocu Cahide Eke, kadınlar J2 48kg bronz madalya karşılaşmasında Almanya'dan Isabell Thal'ı ippon ile yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Eke'nin bu başarısı, Türkiye'nin paralimpik sporlarındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Yarışma sırasında gösterdiği performans ve azmi, tüm spor severler tarafından takdirle karşılandı.
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6.09.2024 06:33:04. #1.12#
SON DAKİKA: Cahide Eke Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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