Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Türk sporcu Cahide Eke, güçlü rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin Paralimpik spor tarihindeki önemli anlardan biri olarak öne çıkıyor ve Eke'nin azmi, genç sporculara ilham kaynağı oluyor.
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6.09.2024 06:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cahide Eke Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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