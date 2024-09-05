Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, yarı finale yükseldi.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Ukrayna'dan Yuliaa Ivanytska'yla karşılaştı.
Rakibini 1-0 yenen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Cahide Eke, yarı finalde bugün Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek'le karşı karşıya gelecek.
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