Cahit Süme'nin Dünya Şampiyonası'nda Busenaz'a güveni tam - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, sporcusunun Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alacağına inanıyor.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, mayıs ayında İstanbul'da yapılacak Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ordu'da sürdürüyor.

Yeni Ordu Stadı'ndaki bireysel sporcu salonunda kampa giren Busenaz, hazırlıklarına antrenörü Cahit Süme yönetiminde devam ediyor.

Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun kendilerine uğur getirdiğini belirterek, Busenaz'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son antrenmanı burada yaptığını, bu nedenle Ordu'ya ayrı önem verdiklerini söyledi.

Hedeflerin hiçbir zaman bitmediğini vurgulayan Süme, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı aldık ama boks her zaman devam ediyor. Yeni hedeflerimiz var. En büyük hedef yine 2024 Paris Olimpiyatları. Paris'te ikinci olimpiyat madalyamızı kazanmak için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz. Ama onun öncesinde İstanbul'da Dünya Şampiyonası var. Bu şampiyonada yine gücümüzü, boks karakterimizi ringe yansıtıp oradan da altın madalya kazanmak istiyoruz. Buna inancımız tam. Halkımızın desteği ve duaları her zaman yanımızda oldu. Onların da desteğiyle güzel şeyler başaracağız. Ülkemiz bunu sonuna kadar hak ediyor."

Süme, Tokyo'dan döndükten sonra herkesin "Sizinle ağladık, size çok dua ettik, sizinle gururlandık." dediğini belirterek, "Ben de hep şunu söylüyorum. Sizleri bu güzel duygularla ağlatmaya devam edeceğiz. Sevinç gözyaşlarıyla yeniden ağlayacağız. Bunun için de tüm gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Cahit Süme, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcusunun genç boksörlere model olduğuna işaret etti.

"Mütevazı hayatımız devam ediyor"

Tokyo sonrası rutin hayatlarının devam ettiğini anlatan Süme, şunları kaydetti:

"Hayatımızda çok değişen bir şey olmadı. Aynı Busenaz, aynı hoca yolumuza bakıyoruz. Mütevazı hayatımız devam ediyor. Ev ile antrenman salonu arasında geçen bir hayatımız var. Bizim olmazsa olmazımız bu. Hayatımızda çok şeyleri de değiştirmeden, çok farklılıklar getirmeden hedeflerimize kilitlendik. Doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla devam ediyoruz."

Süme, Busenaz Sürmeneli'nin Trabzonspor sporcusu olduğunu anımsatarak, "Trabzonspor'a ilk altın madalya kazandıran sporcu Busenaz. Trabzonspor'a ve taraftarına böylesine büyük bir başarıyı kazandırdığımız için de çok mutluyuz. İnşallah ikinci olimpiyat, bir kaç seferde dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kazanarak başta ülkemize, sonrasında kulübümüze ve şehrimize armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.