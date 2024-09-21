Çalımbay: Basit Hatalar Kaybettirdi

Spor

- Rıza Çalımbay: "İlk yarıda beklemediğimiz basit hatalar yaptık"

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olan Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "İlk yarıda beklemediğimiz basit hatalar yaptık" dedi.

Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından kötü geçen bir maç olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk yarı ve ikinci yarısının ayrı ayrı maçlar olduğunu ifade eden Çalımbay, ilk yarıda beklemedikleri basit hatalar yaptıklarını belirtti. Çok kötü bir gol yediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ama ikinci yarı bambaşka bir şekilde çıktık. Bütün riskleri göz önüne aldık ama maalesef son pasları bir türlü istediğimiz şekilde yapamadık. İkinci yarıya baktığınız zaman Bodrumspor'u sahasından çıkartmadık. Gol de bulamadık. Yapacak bir şey yok, çünkü biz daha yeni geldik. Önümüzde büyük bir ara var. Hem milli maç arası var, hem BAY var. Yani bunu iyi değerlendirip iyi şekilde çalışıp çok daha iyi bir duruma kesinlikle geleceğiz. Buraya onun için geldik zaten. 'Transfer desek' yapma şansımız da zaten yok. Onun için elimizdeki kadroyla en iyisini yapacağız."