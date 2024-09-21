Çalımbay: Basit Hatalar Kaybettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çalımbay: Basit Hatalar Kaybettirdi

Geniş Video İzle

Hatayspor, Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Rıza Çalımbay, basit hataları vurguladı.

21.09.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Rıza Çalımbay: "İlk yarıda beklemediğimiz basit hatalar yaptık"

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olan Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "İlk yarıda beklemediğimiz basit hatalar yaptık" dedi.

Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından kötü geçen bir maç olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk yarı ve ikinci yarısının ayrı ayrı maçlar olduğunu ifade eden Çalımbay, ilk yarıda beklemedikleri basit hatalar yaptıklarını belirtti. Çok kötü bir gol yediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ama ikinci yarı bambaşka bir şekilde çıktık. Bütün riskleri göz önüne aldık ama maalesef son pasları bir türlü istediğimiz şekilde yapamadık. İkinci yarıya baktığınız zaman Bodrumspor'u sahasından çıkartmadık. Gol de bulamadık. Yapacak bir şey yok, çünkü biz daha yeni geldik. Önümüzde büyük bir ara var. Hem milli maç arası var, hem BAY var. Yani bunu iyi değerlendirip iyi şekilde çalışıp çok daha iyi bir duruma kesinlikle geleceğiz. Buraya onun için geldik zaten. 'Transfer desek' yapma şansımız da zaten yok. Onun için elimizdeki kadroyla en iyisini yapacağız."

Çalımbay: Basit Hatalar Kaybettirdi
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Hatayspor, Bodrum, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalımbay: Basit Hatalar Kaybettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 01:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çalımbay: Basit Hatalar Kaybettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement