Çalımbay: Kornerden Gol Yemek En Büyük Hatamız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çalımbay: Kornerden Gol Yemek En Büyük Hatamız

Çalımbay: Kornerden Gol Yemek En Büyük Hatamız

Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçında kornerden yenilen golü eleştirdi.

05.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçında iyi mücadele ettiklerini ve pozisyon da bulduklarını belirterek, "Ama bizim en büyük hatamız, kornerden gol yemek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu maçın kendileri açısından iyi geçtiğini, iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi. Oldukça net pozisyonlara girmelerine rağmen son topları değerlendiremediklerini kaydeden Çalımbay, "Bir tek bu maç değil, Bodrum maçı da öyleydi, Alanya maçı da öyleydi. Maalesef çok kaçırıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz ama atamıyoruz. Bugün de aynısı oldu. Ama tabii karşımızda Trabzonspor takımı vardı. Onun için bugünkü kazanılan 1 puan önemli, 3 puan da kazanabilirdik rahatça. Yeter ki o pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde mücadele ettiler. Şimdi bundan önce işte iki hafta oldu biz geleli. Tekrar bir milli maç arası bizim için bir avantaj. O zamanı da çok iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. Ondan sonra da zaten iyi bir yere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"En büyük hatamız kornerden gol yemek"

Çalımbay, gazetecilerin eksiklere ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Aslında ne istiyorsak yaptık. Her türlü kalenin içine kadar girdik. Yani gol atmak için her şeyi yaptık. Ama bizim en büyük hatamız, kornerden gol yemek. Yani biz daha önce de konuştuk. Dün de konuştuk oyuncularımızla. Trabzon'un attığı gollerin hepsi ölü toptan atıyorlar. Herkes adamla yakın olacak. Herkes adamını sıkı tutacak dedik ama maalesef, hem de daha devrenin başında gol yedik. Bizim için en büyük dezavantajı oydu yani." - MERSİN

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Rıza Çalımbay, Trabzonspor, Hatayspor, Trabzon, mersin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalımbay: Kornerden Gol Yemek En Büyük Hatamız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:54:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çalımbay: Kornerden Gol Yemek En Büyük Hatamız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement