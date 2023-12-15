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Çalımbay: Lugano galibiyeti kötü gidişi durduracak - Son Dakika
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Çalımbay: Lugano galibiyeti kötü gidişi durduracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano galibiyetinin ardından, kötü gidişatı durdurabileceklerini belirterek, devre arası 3-4 transfer yapacaklarını söyledi.

Çalımbay: Lugano galibiyeti kötü gidişi durduracak
15.12.2023 - 02:09,
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano galibiyetinin ardından, kötü gidişatı durdurabileceklerini belirterek, devre arası 3-4 transfer yapacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Beşiktaş, İsviçre deplasmanında Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, iyi oynadıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım. İyi oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor. Gençlerin hepsi iyi. Yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak" dedi.

Devre arasına iki maç kaldığını dile getiren Çalımbay, "Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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