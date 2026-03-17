Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak

Haberin Videosunu İzleyin
Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
17.03.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak
Haber Videosu

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sol bek, iki stoper ve A+ golcü olmak üzere en az 4 bölgeye transfer yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin kadroyu güçlendirmek adına kapsamlı bir plan hazırladığı öğrenildi.

EN AZ 4 TAKVİYE PLANLANIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde en az 4 bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kritik mevkiler belirlendi.

SAVUNMA VE HÜCUMA ODAKLANILDI

Yapılan planlamaya göre sarı-lacivertli ekip; sol bek, iki stoper ve A+ seviyesinde bir golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle savunma hattının yeniden yapılandırılması ve hücum gücünün artırılması hedefleniyor.

YENİ SEZON İÇİN KADRO YENİLENİYOR

Yönetimin, sezon sonunda yaşanabilecek ayrılıkları da göz önünde bulundurarak geniş çaplı bir kadro yapılanmasına gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    HANI SOL BEKTE BROWNI YI MILAN IN ELINDEN KAPMISTINIZ HANI 8 E ALIP BIRDEN DEGERINI 35 OLDU DIYE ALGI YAPMISTINIZ. 5 0 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ahahah:)jetonları kaçgen acaba? 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hadi bakalim transefr kapali degilmi 1 0 Yanıtla
  • ceyhan mungan ceyhan mungan:
    Teknik heyetmi var danışılacak. önce teknik ekibi değiştirmekle başlayın işe çaylaklar. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:40:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.