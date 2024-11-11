Çalova, Filyos Ateş Spor'dan İstifa Etti - Son Dakika
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Çalova, Filyos Ateş Spor'dan İstifa Etti

Çalova, Filyos Ateş Spor\'dan İstifa Etti

Filyos Ateş Spor'un teknik hocası Taner Çalova, görevinden ayrıldığını duyurdu.

11.11.2024 15:29
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Sen Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından olan Filyos Ateş Spor Kulübü'nun teknik hocalığını yapan Taner Çalova takımdan ayrıldığını ve istifa ettiğini duyurdu.

Teknik hoca Çalova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "2 yıldır büyük bir heyecanla ve özveriyle çalıştığım Filyos Ateş Spor'daki antrenörlük görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetime, futbolcu arkadaşlarıma ve büyük Filyos taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Filyos Ateş Spor'a bundan sonraki süreçte başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çalova, Filyos Ateş Spor'dan İstifa Etti - Son Dakika

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