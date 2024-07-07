Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası Devam Ediyor

Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası Devam Ediyor

Çameli Belediyesi, Çameli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası devam ediyor. Turnuva, Türkiye genelinden birçok sporcu ve ailelerini ağırlıyor.

07.07.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Çameli Belediyesi 6 Temmuz Cumartesi günü start alan Çameli Belediyesi ELO Satranç turnuvası devam ediyor.

Çameli Belediyesi, Çameli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliğinde düzenlenen Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası devam ediyor. 8 Temmuz tarihine kadar Çameli Kapalı Spor Salonunda devam edecek olan satranç turnuvası, hem Çameli'den hem de Türkiye geneli illerimizden birçok sporcu ve ailelerini ağırlıyor. Sporcularımız, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından farklı ilçeleden görevlendirilen hakemler gözetiminde saatlerce mücadele ediyor.

"Bazı maçlar bir saat sürerken bazıları üç, dört saat sürebiliyor"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, " 6 Temmuz tarihi itibariyle Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvamız şuanda devam ediyor. Her gün saat 10.00'da başlayan satranç turnuvamıza bu kadar ilgi olması bizleri mutlu etti. Gelen misafirlerimiz aynı zamanda turnuvası biten katılımcılar Çameli'mizi gezme imkanı buluyor ve burada gezilecek yerler hakkında bilgiler alıyorlar. En güzeli ise İlçemizin temiz ve serin havasından ayrılmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

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