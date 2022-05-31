Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi - Son Dakika
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Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi

31.05.2022 10:59
Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi

Denizli 1. Amatör Lig E Grubuna veda eden Çameli Belediyespor, yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen gösterdiği performansla gelecek sezon için umut verdi.

Denizli 1. Amatör Lig E Grubuna veda eden Çameli Belediyespor, yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen gösterdiği performansla gelecek sezon için umut verdi.

Sezonu 5- 2'lik Babadağ mağlubiyeti ile kapatan Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, "Sıfırdan bir takım kurduk. İlçemizin kendi çocukları yeni yeni yetişiyor. Bunun birtakım zorlukları olabiliyor. Uyum sağlamak zor oluyor. Zaman gerekiyor. Futbol adaptasyon işi. Amatör kümenin altında üstünde oynamanın tek farkı hedeflerdir ama gerçek hedefler" dedi.

Çameli Belediyespor Kulüp Başkanı İdris Öz ise, "Bu yol zor, önemli bir yoldur. Bu yolu hep beraber uygun bir tarzda ve kondisyonda aşmamız gerekir. Bunun içinde herkes sabırlı olmalı. Bu takımın misyonunu her zaman yukarıya taşımak adına kurulan ekibin desteğe ihtiyacı var. Camia ve taraftar desteği konusunda beklentimiz var. Yeni genç, filiz bir takım oluşturduk. Hep beraber bu filizleri yetiştirmeliyiz. Takıma büyük katkılar yaratabilecek temeli attığımızı düşünüyorum. Şimdi sıra bunun takım olmasında. İlk maçımızdan son maçımıza kadar bize destek veren başta Belediye Başkanımız Cengiz Arslan'a, yönetimimize ve sezon başından bu yana bizlerle birlikte olan bütün zorluklara rağmen büyük emek sarf eden, gecesini gündüzünü bizlerle birlikte harcayan bütün herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi
Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi
Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi
Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi
Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi

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Kaynak: İHA

Amatör Lig, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi - Son Dakika


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