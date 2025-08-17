Çameli'de 9. Kültür ve Doğa Sporları Festivali Başladı - Son Dakika
Çameli'de 9. Kültür ve Doğa Sporları Festivali Başladı

17.08.2025 13:44  Güncelleme: 13:52
Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenen Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 6. gününde Çameli Avcılar Kulübü Trap Atışları ile başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenen Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 6. Gününde Trap Atışları Yarışması Önceki Dönem Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı ve Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, Türkav Denizli Şube Başkanı Murat Aydınlı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, açılış konuşmalarında ilçeye resmi bir poligon kazandırmak için hazır olduğunu da dile getirdi. Yarışlar, önceki dönem kaymakamı ve Başkan Arslan'ın açılış atışları ile başladı. Yarışlar 50 metre 75 metre tüfek atışları ve 25 metre tabanca atışları kategorileri ile gerçekleşti. Vatandaşlar hem atıcılık sporu faaliyetlerini gerçekleştirdi hem de birlik beraberlik içinde güzel bir yarışın içinde olmanın zevkini yaşadı. 25 metre tabanca atışlarında 4. olan Burak Deniz'e ve en yaşlı avcı Bayram Ceylan'a bıçak, 50 metre atışlarında atış yapan tek kadın Gülcan Yıldırım Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç tarafından bıçak ve madalya takdim edildi.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, Atış Hakemi Özay Çelik tarafından verildi.

75 Metre tüfek atışlarında 1.Ekrem Uysal, 2. Gökhan Acar, 3. Oktay Erdoğan oldu. 50 Metre tüfek atışlarında 1. Yunus Akkan, 2. Ekrem Uysal, 3. Muhittin Saçkın oldu. 25 Metre tabanca atışlarında ise 1.Dağlı Kurt, 2.Uğur Balcı, 3.Yasin Atakan Kanut oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, denizli, Kültür, Turizm, Çameli, Tarım, Spor, Son Dakika

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
