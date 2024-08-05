Çameli\'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası büyük ilgi görüyor

Spor

Denizli'de Çameli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Şampiyonası büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

Paragliding World Cup Çameli 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Şampiyonasında heyecan devam ediyor. Cumartesi günü Çameli'nin Yaylacık Dağında gerçekleştirilen törenin ardından start verilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Şampiyonası, birbirinden renkli anlara şahit oluyor.

7 gün boyunca gökyüzünün rengarenk olacağı Yamaç Paraşütü 2024 Dünya Kupası Şampiyonasına 30 ülkeden 115 sporcu katılıyor. Doğası, coğrafi konumu ve uluslararası standartlarda ki uçuş pisti ile yamaç paraşütünün merkezi olan Çameli, bir kez daha görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. - DENİZLİ