Çameli Kurumlar ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu

Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluğu Kalınkoz Gençlik Spor kazandı.

Çameli'nde sporun birleştirici gücünü ortaya koyan Kurumlar ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Çameli Kaymakamlığı ile Çameli Belediyesi tarafından organize edilen turnuva, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhu içinde geçen turnuvada mahalle ve kurum takımları şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, sahadaki çekişmeli maçlar tribünlerden büyük alkış aldı.

Final karşılaşmalarının ardından yapılan değerlendirmede turnuvanın şampiyonu Kalınkoz Gençlik Spor oldu. Kirazlıyayla Spor ikinci sırada yer alırken, Yörükler Spor ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edilirken, organizasyon boyunca centilmence mücadele eden tüm takımlar sporseverlerin takdirini topladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, turnuvaya katılan sporcuları ve organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ederek, bu tür etkinliklerin ilçe genelinde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. - DENİZLİ