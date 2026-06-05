Çamelili minik atletlerden büyük başarı

Denizli İl Okullararası Atletizm Minikler Kategorisi müsabakalarında takım ve ferdi branşlarda derece elde eden Çamelili öğrenciler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı ile birlikte Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Arslan, çeşitli hediyeler takdim ederek destek mesajı verdi.

Denizli İl Okullararası Atletizm Minikler Kategorisi müsabakalarında derece elde eden Çamelili öğrenciler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı ile birlikte Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Müsabakalarda kız takımı olarak il üçüncülüğü elde eden öğrenciler, bayrak yarışında da il ikincisi olma başarısı gösterdi. Ferdi kategorilerde ise önemli dereceler kazanıldı. Defne Atay 60 metre yarışında il üçüncüsü, Zehra Ergün 400 metre yarışında il üçüncüsü, Mehmet Aksoy ise fırlatma topu branşında il ikincisi oldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çameli Belediye Başkanı Arslan, elde ettikleri başarılarla Çameli'nin gururu olan öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Arslan, öğrencilere eğitim ve spor yaşamlarında başarılar diledi. - DENİZLİ