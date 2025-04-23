Çameli\'nin Genç Sporcuları 23 Nisan Tenis Turnuvası\'nda Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Tenis Turnuvası'nda Çameli'yi temsil eden genç sporcular, turnuvaya damga vurdu. Turnuvadan 2 birincilik ve 1 ikincilikle dönen öğrencilere Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan hediyelerini takdim etti.

12 yaş grubunda Mert Atay birincilik, Ramazan Ergün ise ikincilik elde ederken; 10 yaş grubunda mücadele eden Gökay Türksever de grubunun birincisi oldu. Çameli'nin genç yetenekleri, ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Tenis Turnuvası'nda Çamelili öğrenciler büyük başarı elde ettiler. 12 yaş grubunda Mert Atay birincilik, Ramazan Ergün ise ikincilik elde ederken; 10 yaş grubunda mücadele eden Gökay Türksever de grubunun birincisi oldu. Çameli'nin genç yetenekleri, ilçeye büyük bir gurur yaşattı. 12 yaş grubunda Mert Atay birincilik, Ramazan Ergün ise ikincilik elde ederken; 10 yaş grubunda mücadele eden Gökay Türksever de grubunun birincisi oldu. Çameli'nin genç yetenekleri, ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Turnuvada dereceye giren sporcular, Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı ile tenis antrenörü Yasin Yavaş eşliğinde Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Arslan, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Arslan, "Bu başarılar, sadece ailelerini değil tüm ilçemizi gururlandırdı. Gençlerimizin azmi ve disiplini örnek teşkil ediyor. Onlara destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ