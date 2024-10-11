Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var - Son Dakika
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Spor

Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var

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İspanyol devi Barcelona'nın maçlarını oynadığı Camp Nou Stadyumu'nun yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan herkes işten çıkartıldı.

11.10.2024 22:03  Güncelleme: 22:37
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İspanyol devi Barcelona'nın maçlarını oynadığı stat olan Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ederken beklenmedik bir olay yaşandı.

İŞÇİLER KAVGA ETTİ: 6 YARALI VAR

Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı. Görgü tanıkları yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini ve en az 6 kişinin yaralandığını söyledi. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.

Camp Nou\'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var

Barcelona, Camp Nou, İnşaat, Futbol, Dünya, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • harun aydın:
    Nihat Özdemir almıştı galiba, nou camp yenileme işini. Türk parmağı olan her yerde karışıklık var galiba ???? 10 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    eğitimsiz kalaslar insanın başına ne gelirse okumamaktan kendini geliştirmemekten gelir EĞİTİM ŞART 5 8 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin:
    sarı kula bitmiş 8 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Fenev linin olduğu her yer 1 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    para para para az alan sikayet eder normal bizimkiler gb uyumayin 0 1 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Sarı kola siyah kola kavgası olduğuna eminim ama kanıtlayamam 0 0 Yanıtla
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