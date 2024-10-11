Camp Nou\'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var

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İspanyol devi Barcelona'nın maçlarını oynadığı stat olan Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ederken beklenmedik bir olay yaşandı.

İŞÇİLER KAVGA ETTİ: 6 YARALI VAR

Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı. Görgü tanıkları yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini ve en az 6 kişinin yaralandığını söyledi. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.