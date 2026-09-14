Can Korkmaz, Galatasaray'ın BCL'de dörtlü final hedefini açıkladı - Son Dakika
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Can Korkmaz, Galatasaray'ın BCL'de dörtlü final hedefini açıkladı

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Can Korkmaz, bu sezon mücadele edecekleri FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynamayı hedeflediklerini söyledi. Korkmaz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde yaptığı açıklamada dörtlü final sonrası final ve kupayı da hedeflediklerini belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Can Korkmaz, bu sezon mücadele edecekleri FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) dörtlü final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan medya gününde Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Can Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek sözlerine başlayan Can Korkmaz, "Yeni bir takım olduk. Daha alışma dönemindeyiz birbirimize ama güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Umarım sezona da en iyi şekilde galibiyetlerle başlayıp bu birbirimize alışma sürecini hızlandırmış oluruz" dedi.

"Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final hedefimiz var"

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile ilgili hedeflerini paylaşan Korkmaz, "Direkt dörtlü final hedefimiz var ve ondan sonra da sırasıyla final ve kupa. Bunun için de yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım dediğim gibi alışma sürecini en hızlı şekilde atlatıp gerçekten Galatasaray'a yakışır şekilde en iyi basketbolu oynayıp sonuna kadar gidebiliriz" diye konuştu.

"Bu sene de özellikle daha isim ve daha kariyerli oyunculara gidildi"

Yeni kurulan bir takım olduklarına dikkat çeken 33 yaşındaki basketbolcu, "Geçen seneki oyuncular da çok değerli oyunculardı. Bu sene de özellikle daha isim ve daha kariyerli oyunculara gidildi. Umarım onların da bize alışma süreci, bizim onlara alışma sürecimiz hızlı olur ve hep birlikte hedeflediğimiz hem ilk önce takım olarak hem de kişisel hedeflerimizle hedeflerine ulaşırlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Can Korkmaz, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Can Korkmaz, Galatasaray'ın BCL'de dörtlü final hedefini açıkladı - Son Dakika

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